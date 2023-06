Adrien Dolimont: «Si je suis forcé de choisir en 2024, ma priorité ira au mayorat d’Ham-sur-Heure/Nalinnes»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 26 avril dernier, une assemblée générale du MR d’Ham-sur-Heure/Nalinnes a désigné, comme attendu, Adrien Dolimont en tant que chef de file pour le scrutin communal d’octobre 2024. Pour rappel, le bourgmestre libéral en poste, Yves Binon, a déjà annoncé son intention de se retirer. Mais avec son poste actuel de ministre, son potentiel successeur sera aussi impliqué dans les élections régionales/fédérales de mai…

M. Dolimont, comment voyez-vous l’année électorale qui s’annonce ?

Je serai candidat-bourgmestre à Ham-sur-Heure/Nalinnes. J’ai 36 ans et, durant la moitié de ma vie jusqu’à présent, j’ai officié comme mandataire communal. J’ai donc un attachement particulier à cette fonction, à ma localité, à son folklore, etc. Avec la section MR, nous allons nous atteler dès maintenant à construire un programme électoral et une liste, pour laquelle j’invite toutes les personnes intéressées à me contacter.

Mais vous ne pourrez pas porter toutes les casquettes.