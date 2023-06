Shqiprim désigné comme responsable du meurtre de son épouse Linda à Herstal par sa belle-famille

La famille terrassée

La famille de Fatlinda Bungu s’est présentée sur le lieu des faits et voulait en découdre avec Shqiprim Avdyli. Elle lui reprochait d’avoir concrétisé des menaces préalables et d’avoir tué son épouse. Face aux cris et à la rage des membres de la famille de la victime qui étaient décidés à rentrer de force sur la scène de crime, Shqiprim Avdyli a été évacué vers un commissariat de police pour être mis en sécurité. Il n’a pas été privé de liberté et a pu conserver son GSM. Il a même pu quitter les lieux après avoir reçu les condoléances des policiers.