Romelu Lukaku: priorité à l’Inter, Al-Hilal rencontré à Paris

La toile s’est affolée dès ce mardi matin avec l’annonce de négociations en plein cœur de la capitale française, entre Al-Hilal et le buteur des Diables. Une opération coup de poing menée en direct par l’État saoudien, dit-on dans le milieu des agents français arabophones. Et plus exactement par le truchement du PIF, le Fonds d’investissement public saoudien qui pèse plus de 700 milliards de dollars (648 milliards d’euros). En son sein, une cellule a récemment été créée pour dégager la bagatelle de 20 milliards de dollars (18 milliards d’euros) afin d’assurer la campagne de promotion de la candidature du deuxième producteur mondial de pétrole pour le Mondial 2030. L’engagement de stars du football mondial entrant par cette opération de soft power.

Lukaku dans un salon privé de l’Hôtel Georges V, au cœur du 8e arrondissement en bordure de Champs-Élysées, constitue info délicate à vérifier, y compris auprès son entourage professionnel proche, belge et américain (Rock Nations), tant l’intéressé cadenasse sa vie privée à double tour.