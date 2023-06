Friends & Cars: un rassemblement de voitures anciennes avec l’ambiance des copains et du barbecue à Comines

Lire aussi Lui est de Mouscron, elle d’Enghien, ils habitaient Ath et ont tout quitté pour ouvrir une boucherie dans les Alpes-de-Haute-Provence: «On leur fait découvrir le filet américain!» Il n'y avait pas de véritable vision ni d'objectifs. Pourtant, le week-end dernier, le succès de la fête a été au rendez-vous. « L'essentiel de notre événement portait, bien sûr, sur les voitures mais aussi sur la réunion de nos copains. Nous avons donc fait ce que nous faisons de mieux : inviter des amis et trouver un endroit pour tout organiser. L'entrée est gratuite autant pour les propriétaires que pour les visiteurs et sans inscription ». Véhicules d’exception ont fait leur va et vient toute la journée sur la pelouse du collège de la Lys. « Pour notre plus grand plaisir, plus de 150 voitures sont apparues sur la pelouse et l'ambiance était au beau fixe. On a sorti les barbecues, on a parlé d'injecteurs et de pompes à diesel. Certains pour quelques heures, d’autres la journée pour vivre et partager leur passion autour d’une bonne bière ».

****** ** ***** ******* ******* ** ********* ****** ** ******* **** *** ** ** ******** ***** *** ********** ** ********** ******** ************ ***** ** ******** ** ******** **** ** ******** ******* ** ****** ** ********* ***** ******** ********************