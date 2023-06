Cinq ans après la troisième place de la Coupe du monde en Russie, le visage des Diables rouges a bien changé

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 14 juin 2018, stade olympique de Moscou. Il y a déjà cinq ans, jour pour jour, Vladimir Poutine donnait le coup d’envoi de « sa » Coupe du monde en Russie. Si les Diables rouges ne sont entrés en lice que quatre jours plus tard contre le Panama (3-0), ils ont marqué de leur empreinte cette grand-messe du football international. Pas de titre final au pays des tsars, mais une épopée magique pour cette génération « dorée ». Panama, Tunisie, Angleterre, Japon, Brésil, France, Angleterre : sept matches pour six succès et une défaite face au voisin tricolore.

Pour les Diables rouges, fêtés sur la Grand-Place de Bruxelles à leur retour, la déception a rapidement laissé place aux émotions, à des images fortes, à l’euphorie. Des souvenirs qui resteront, à jamais, gravés dans l’inconscient collectif. Certains supporters continuent encore à se lamenter d’être passés à côté du couronnement tant attendu alors qu’il faudrait plutôt se réjouir d’avoir vécu une telle aventure. L’Euro 2021 et le Mondial 2022 prouvant que, dans le football, tout peut aller vite, dans un sens comme dans l’autre. Que reste-t-il dès lors de cette sélection noire-jaune-rouge, dont la moyenne d’âge était alors de 27,1 ans ? En quoi le visage des Diables rouges a-t-il changé ? On fait le point.

