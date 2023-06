Les écoles de Waimes toutes équipées de panneaux photovoltaïques en 2023

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Courant d’Air est une coopérative citoyenne de production d’énergie renouvelable agréée comme entreprise d’économie sociale, active dans l’est de la Belgique. Créée en 2009, la coopérative compte plus de 4 200 membres et un staff de 7 salariés début 2023. Elle exploite des installations éoliennes, photovoltaïques et hydrauliques dont la propriété et le contrôle sont de ce fait aux mains des citoyens.