Adrien Rompen, ancien pompier de Welkenraedt et meurtrier de Charlène, n’a pas réintégré la prison après sa permission de sortie!

Après 8 ans passés derrière les barreaux, Adrien Rompen, 37 ans, était dans les conditions pour demander une libération conditionnelle. Et sans doute est-ce dans cette optique-là qu’il avait obtenu une permission de sortie. Mais voilà, on apprend que l’intéressé n’a pas réintégré la prison de Marche-en-Famenne où il était incarcéré. Il devait rentrer un jour et à une heure précise et… il n’est pas revenu.