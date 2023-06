Restructuration chez Dreamland et Dreambaby: le groupe Colruyt annonce moins de licenciements secs que prévu

Alors qu’il avait été annoncé, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire en avril que 192 emplois étaient menacés, le conseil d’administration de Dreamland et de Dreambaby a décidé, le 26 mai dernier, de procéder au licenciement collectif de 151 collaborateurs au total, peut-lire dans le communiqué de Colruyt Group à l’occasion de la communication des résultats du groupe de l’exercice 2022-2023.

Dans le courant du mois d’avril, Colruyt avait annoncé une restructuration de ses deux chaînes Dreamland et Dreambaby, prévoyant la suppression de 192 des quelque 1.100 emplois de la chaîne de magasins de jouets et de la chaîne d’équipements pour bébés. Un des 48 magasins Dreamland et cinq des 32 succursales Dreambaby fermeront leurs portes. La restructuration va de pair avec la vente de 75 % de Dreamland à la chaîne de magasins de jouets ToyChamp.