Emmanuel Mewissen, patron de Circus, réagit à l’interdiction de toute publicité pour les jeux et paris: «C'est très problématique pour les équipes qui ont du naming» (vidéo)

Le secteur des jeux et paris est vent debout contre un arrêté royal qui doit prendre effet le 1ᵉʳ juillet et qui vous interdit de faire de la publicité. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ?

Je veux d'abord dire que ce n'est pas uniquement le secteur du jeu qui est vent debout. Le secteur des médias est encore plus vent debout et le secteur du sport, tous les clubs professionnels. Grosso modo, c’est un arrêté qui va nous interdire de faire de la publicité, de manière étalée. Ceci étant, il y a des choses qui se font en direct, comme le naming qui va disparaître.

Le naming ?

Naming, c'est le fait de porter le nom. Nous sommes actuellement sponsor du club de Bruxelles qui s'appelle Circus Basket Club Bruxelles. Ça, c'est interdit à partir du 1ᵉʳ juillet, Le club de basket va devoir changer de nom pour s'appeler tout simplement le Brussels Basket Club. Oui, on pourra toujours être le sponsor pendant un certain temps, mais nous ne pourrons plus être dans le nom. La même chose pour l'équipe cycliste pro wallonne qui fait des résultats absolument incroyables, Intermarché Circus Wanty, à partir du 1ᵉʳ juillet. Nous ne pourrons plus donc être dans le nom de cette équipe.