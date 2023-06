Baisse des prix imposée sur des centaines de produits en France: voici ce qui nous attend dans nos supermarchés belges

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les pâtes, l’huile, la volaille, le pain, les céréales ou encore l’alimentation animale… Ces produits devraient voir leurs prix baisser en supermarchés de l’autre côté de la frontière. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire estime en effet qu’alors que le prix de certaines matières premières, dont le blé et le tournesol, est en chute, il n’y a plus de raison pour les industriels de maintenir leurs tarifs actuels. Et de promettre dès lors une baisse dès juillet dans les rayons… qui pourrait encore être intensifiée en octobre, selon les récoltes estivales.

de videos

De quoi faire rêver les consommateurs belges, qui continuent de subir une inflation record, de 15,51 % en moyenne selon Statbel en un an sur les produits alimentaires.