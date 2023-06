Trois jours après avoir perdu la finale de la Ligue des champions, Romelu Lukaku a rejoint les Diables rouges à Tubize

Trois jours après sa défaite en finale de Ligue des champions avec l’Inter face à Manchester City, Romelu Lukaku est arrivé ce mardi soir à Tubize. Dès demain, le meilleur buteur de l’histoire des Diables rouges s’entraînera avec le groupe.

Les Diables ont entamé lundi leur préparation pour leurs deux derniers matchs de la saison, samedi contre l’Autriche dans un stade Roi Baudouin sold out et trois jours plus tard en Estonie, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024.

