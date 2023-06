Un père de 25 ans et ses enfants de 4 ans et 9 mois décèdent dans un incendie à Gand: «Nous avons perdu tout ce que nous aimions»

La cause de l’incendie dans le quartier de Bloemekes à Gand qui a tué un homme de 25 ans et ses enfants âgés de quatre ans et neuf mois lundi est accidentelle. C’est ce qu’a indiqué le parquet de Flandre orientale mardi.

L’incendie s’est déclaré dans une maison de la Fuchsiastraat peu après lundi après-midi. La mère de famille a réussi à s’échapper ; elle a sauté par une fenêtre et a été transportée à l’hôpital, grièvement blessée. Le père et les deux enfants sont restés dans l’incendie.