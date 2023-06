«Faits de nature sexuelle»: l’évêque de La Rochelle, visé par une enquête, demande à être mis «en retrait»

Cette demande fait suite à l’ouverture d’une enquête, suite à un signalement par les Missions étrangères de Paris (MEP), « concernant des faits de nature sexuelle reprochés à cet évêque et qui auraient été commis en 2013 », a indiqué le Parquet de Paris à l’AFP, qui confirmait des informations de La Croix, Famille chrétienne et La Vie.

Dans un communiqué publié sur le site du diocèse, Mgr Colomb, ancien supérieur général des MEP (2010-2016), indique qu’il n’a «à ce jour, été contacté par aucun enquêteur» et «exprime sa stupéfaction et son incompréhension face à ces allégations calomnieuses et les dément vigoureusement».