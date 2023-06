Bières, sodas, biscuits…: Carrefour annonce que les prix de 500 produits vont baisser à partir du lundi 19 juin en France!

Dès ce lundi 19 juin 2023, le prix de 500 références vendues chez Carrefour va baisser. Alexandre Bompard, le PDG du groupe, l’a annoncé ce mardi lors d’un déplacement dans l’Essonne.

Carrefour n’a pas encore dévoilé la liste complète des produits concernés, mais celle-ci contient 400 produits de marques nationales et 100 de la marque Carrefour. On y trouve notamment le pack de six canettes d’Orangina (-40 centimes), le lot de deux paquets de Café Intense l’Or (-72 centimes), les deux paquets de chocolats BN (-25 centimes), selon Le Parisien.