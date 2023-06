Fenêtres bloquées, température à 29 degrés dès le matin en classe: les petits écoliers de Lodelinsart-Ouest souffrent de la chaleur, «cela devient très pénible pour tous ces petits bouts»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La chaleur accablante de ces derniers jours frappe tout le monde, on ne vous apprend rien ici. Elle frappe aussi des bambins et leurs institutrices qui les accueillent dans les classes maternelles et primaires de l’école communale de Lodelinsart-Ouest. Plusieurs parents ont déjà interpellé les autorités communales et une grand-mère nous en a prévenus, via notre bouton Alertez-Nous.