Remco Evenepoel actuellement 2e du Tour de Suisse: «Je sens que je ne suis pas encore en top forme»

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a allumé la première mèche en attaquant à 6,4 km de l’arrivée de la 3e étape du Tour de Suisse, la première étape de montagne, mais le champion du monde, suivi par Mattias Skjelmose et Felix Gall, a été lâché par le Danois et l’Autrichien, terminant 4e.

«J’ai attaqué à 6 ou 7 km du sommet. Nous avons tout de suite creusé un bel écart mais j’ai été moins bien pendant deux à trois minutes et j’ai dû laisser partir les deux autres», a expliqué le champion du monde. «Mais je me suis battu jusqu’à la fin et j’ai fini 4e. J’aurais préféré finir 3e pour les bonifications mais j’ai fait de mon mieux».