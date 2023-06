Inculpé pour sa gestion de secrets d’État, Donald Trump dénonce un «abus de pouvoir odieux»

Devant ses partisans réunis à son club de golf dans le New Jersey, il a accusé son successeur démocrate Joe Biden d’être « corrompu » et de s’en prendre à son « principal adversaire politique ». « C’est de l’ingérence électorale », a lancé le républicain, candidat à la présidentielle de 2024.

Quelques heures plus tôt, à Miami, l’ancien président septuagénaire avait plaidé non coupable des charges à son encontre -- ouvrant la voie à un procès historique et potentiellement très dommageable pour sa campagne pour la présidentielle américaine de 2024.