Noa Lang plus que jamais sur le départ du Club de Bruges: le Néerlandais évoque même un retour au Pays-Bas, «ils ne se vendent pas bien en Belgique»

L’année dernière, c’est Noa Lang lui-même qui insisté pour un transfert, mais son départ vers un top club européen ne s’est pas réalisé. Alors qu’est-ce que l’été prochain lui apportera-t-il ? Le Néerlandais se concentrera d’abord, avec son équipe nationale, lors du Final Four de la Ligue des Nations dans les prochains jours. Après cela, tout est ouvert.

« Nous verrons si quelque chose bouge », a affirmé le joueur du Club dans un podcast au Pays-Bas. « J’ai tout laissé venir à moi. Vous devez toujours garder toutes les options ouvertes. Même un retour aux Pays-Bas est possible. Au début, j’ai fermement dit non à cela, mais je viens de devenir père. Et oui, je regarde les transferts différemment ».