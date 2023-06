Quand Eduardo Camavinga évite une question piège d’un journaliste: «Il attendait juste que je me foire» (vidéo)

Pour évoquer les deux prochaines rencontres de l’Équipe de France, Eduardo Camavinga s’est présenté en conférence de presse. Et ça n’a pas été une conférence de presse comme les autres pour lui…

Le jeune joueur du Real Madrid a été interrogé par un journaliste sur le prochain adversaire des Bleus, Gibraltar : « Est-ce que vous connaissez un joueur de Gibraltar ? », demande un confrère à Camavinga. Le Français sourit et rétorque en souriant : « Vous attendiez juste que je dise non, hein ? Il y a le capitaine Chipolina et Walker, un joueur que j’aurai l’occasion de croiser si je joue dans le milieu de terrain ».