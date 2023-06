Tous aux parcs: profitez de réductions exclusives grâce à votre Ciné-Télé-Revue

Après le succès de l’année passée, l’action revient avec des offres encore plus fortes !

Il est grand temps de planifier et de préparer vos activités pendant les vacances ! Avec Ciné-Télé-Revue, profitez de nombreuses réductions et promos exclusives pour des parcs d’attractions en Belgique et en France. Il y en a pour tous les goûts !

Parc Astérix, Walibi, Plopsaland, Labyrinthe de Durbuy, Nausicaa, Mini-Europe, Grottes de Han… tout le monde y trouvera son compte !