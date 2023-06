Golf: Céline Manche, sur le podium de l’European Mid-Amateur Championship !

Championne d’Europe par équipe avec Toulouse en 2021, Céline Manche est depuis des années déjà une des toutes meilleures golfeuses amateures de notre pays. Il y a deux semaines, elle terminait meilleure amateure du prestigieux Belgian Ladies Open à Naxhelet. Ce week-end, elle a terminé à la 3ième place au départage du Championnat d’Europe Mid-Amateur en Italie. Portrait de la championne nivelloise. Ce n’est pas une mais deux sacrées performances d’affilée que Céline Manche vient de réaliser. Il y a deux semaines, elle a terminé 16ième et première amateure de la plus importante compétition golfique féminine qui se déroule en Belgique, le Belgian Ladies Open (LET). « Un de mes challenges lors de cette compétition était de gérer au mieux la pression et de la transformer en énergie positive. Et je suis assez fière d’y être arrivée. Le golf, c’est un sport particulièrement difficile où on apprend tous les jours » nous confiait alors la jolie Céline, tout sourire. Mais ce week-end, elle est passée tout près (… 80 centimètres) d’un exploit incroyable, un titre de Championne d’Europe Mid-Amateur au golf de Bogogno, dans le nord de l’Italie. « C’est rude comme fin de compétition en effet, mais c’est le golf. Mon putt pour Par au 18 fait une lip et je suis obligée de partir en playoff avec l’allemande Alena Oppenheimer et l’irlandaise Jessica Ross. Malheureusement c’est Alena qui l’emporte dès le premier trou. Je termine sur la 3ième marche du podium au départage, Jessica ayant joué un meilleur troisième tour » explique Céline qui peut cependant être très fière de sa performance qui montre à quel point elle est en grande forme en ce début de saison.

Après un double Master en gestion d’entreprise à l’Ichec Brussels Management School et en Sciences de la gestion à la Louvain School of Management réussi avec distinction, Céline est devenue consultante dans la finance chez Avantage Reply. Passionnée par les marchés financiers et le risk management, elle tente de conjuguer un travail exigeant avec sa passion du golf. « Ce qui n’est pas toujours chose aisée, quand je dois partir notamment à l’étranger jouer des compétitions internationales », nous confie t-elle.

Actuellement 331ième joueuse mondiale au WAGR (World Amateur Golf Ranking), son palmarès (et l’armoire à trophée qui va avec) est déjà bien rempli. Son plus beau titre sans conteste : Championne d’Europe par équipe en 2021 avec le Golf Club de Toulouse en France, sa seconde « maison » golfique. Cela un an après avec remporté avec ce même club la Golfer’s, le Championnat de France par équipe Dames. En 2021, elle était sacrée aussi avec son club belge de La Tournette en remportant le titre de Championne de Belgique après la victoire en Interclubs. A titre individuel, elle avait déjà terminé 3ième du Championnat d’Europe Mid-Amateur en juin 2021. En Belgique, elle avait également remporté l’Omnium Classic en 2016, ce qu’elle considère comme sa plus belle victoire nationale.

En juillet, Céline participera déjà à ses 10ième championnats d’Europe avec l’équipe nationale belge. Direction pour elle la Finlande et Messilä Golf Club. Une décennie au plus haut niveau qu’elle espère fêter en réalisant un beau tournoi en Scandinavie. Avec le niveau qui est le sien actuellement, c’est plutôt de bon augure… « Ensuite, c’est la qualification pour les Mondiaux (World AmateurTeam Championship) à Abu Dhabi en octobre prochain qui me tient particulièrement à cœur. Je jouerai aussi cet été le BIAC (Belgian International Amateur Championship) à Anvers et surtout l’US Women’s Mid-Amateur à Stonewall, du 9 au 14 septembre » ajoute Céline.