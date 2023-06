Park Soo Ryun, star de la série «Snowdrop» sur Disney+, est décédée à l’âge de 29 ans en tombant dans les escaliers

La Corée du Sud pleure une actrice très appréciée, bien au-delà de son pays. Park Soo Ryun, 29 ans, est décédée après une terrible chute dans les escaliers.

La jeune femme est morte alors qu’elle rentrait simplement chez elle, ce dimanche après-midi. Malgré son transfert à l’hôpital et les tentatives de réanimation, Park Soo Ryun est morte des suites de ses blessures. Comme le rapporte The Sun, sa famille a choisi de faire don de ses organes. « Il doit y avoir quelqu’un qui a désespérément besoin d’organes. En tant que mère et père, nous pourrons vivre réconfortés en sachant que son cœur est allé à quelqu’un », a confié sa maman à Soompi.