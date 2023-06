Deux Diables rouges dans le viseur de Barcelone pour le prochain mercato: Yannick Carrasco et… Thomas Meunier plaisent beaucoup au board catalan

Deux Diables rouges verraient-ils leur carrière prendre un nouveau tournant ? Rien n’est moins sûr… L’intérêt du Barça pour Yannick Carrasco remonte déjà à de nombreux mois et est toujours bien présent pour cet été. Le joueur de l’Atlético plaît à Barcelone et pourrait débarquer dans les prochaines semaines selon divers médias espagnols.

Mais c’est la deuxième piste belge des Catalans qui est beaucoup plus surprenante. Indésirable au sein du Borussia Dortmund, qui l’a envoyé plusieurs fois en équipe de jeunes cette saison, Thomas Meunier sait qu’il n’a plus aucun avenir chez les Jaune et Noir et cherche une porte de sortie. Selon AS, il disposerait de plusieurs options, notamment en Italie, avec des intérêts prononcés de la Juventus et de l’Inter Milan malgré un exercice tronqué par les blessures et un très faible temps de jeu. Le latéral, lui, rêve du Barça et est prêt à jouer la montre en attendant un signe de Xavi et ses dirigeants. Pour eux, le Diable rouge pourrait débarquer à faible coût, ce qui est toujours important pour le Barça, en difficulté financière.