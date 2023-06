Grace et Barnaby, 19 ans, ont été victimes de l’horreur à Nottingham: «Les parents sont dévastés»

Deux étudiants et un homme d’une cinquantaine d’années ont été poignardés à mort mardi à Nottingham, dans le centre de l’Angleterre, dans des attaques distinctes mais liées selon la police, qui a arrêté un homme soupçonné de meurtre.

La police du Nottinghamshire a répété lors d’une conférence de presse mardi soir avoir arrêté un homme de 31 ans pour meurtre. « Nous ne recherchons personne d’autre » et « aucune autre arrestation n’a eu lieu », a souligné Kate Meynell, responsable de la police du Nottinghamshire, en rappelant que l’enquête n’en était qu’à ses débuts.

Si les événements de la nuit n’ont pas en l’état été déclarés de nature terroriste, les forces antiterroristes participent à l’enquête « comme c’est normalement le cas dans ce type de circonstance », avait précisé plus tôt la police.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a qualifié sur Twitter de « choquants » ces événements, affirmant « être tenu au courant des développements » de l’enquête.

« Nous partageons la peine de nos amis britanniques et nous nous tenons à leurs côtés », a réagi le président français Emmanuel Macron.

Deux étudiants

La police a expliqué avoir été appelée dans une rue du centre-ville où les deux victimes de 19 ans ont été retrouvées mortes. Elle a ensuite été appelée à un autre endroit « où le conducteur d’une camionnette volée avait tenté de renverser trois personnes », en blessant une grièvement.

Par ailleurs, « un homme d’une cinquantaine d’années a également été retrouvé mort » dans une autre rue, a ajouté Mme Meynell. « À l’heure qu’il est, nous pensons que le suspect a volé le véhicule de cet homme » avant de tenter de renverser les autres.

Les deux personnes de 19 ans, Barnaby Webber et Grace Kumar, tuées étaient des étudiants de l’Université de Nottingham, a indiqué l’université en se disant « choquée et dévastée par la nouvelle ». « Les parents de Barnaby sont évidemment dévastés. Nous essayons de protéger la famille autant que possible », explique l’un des grands-parents.

Lynn Haggit, une passante qui se rendait à pied à son travail, a raconté avoir vu une camionnette percuter deux personnes aux environs de 05H30 (04H30 GMT) près du Théâtre Royal.

Le conducteur « a regardé dans le rétroviseur, vu la police derrière lui et a accéléré. Il y avait deux personnes et il a foncé directement sur elles », a-t-elle affirmé à la BBC.

« Choc »

Une camionnette blanche au pare-brise endommagé de la marque Vauxhall a été retrouvée à environ un kilomètre du centre-ville et était fouillée par la police, a constaté un photographe de l’AFP. Un sac à dos noir était au sol.

Plusieurs témoins ont affirmé aux médias britanniques avoir vu la police extraire un homme du véhicule.

« J’ai entendu une voiture de police passer, elle conduisait vraiment très vite, suivie par une autre, puis encore une autre. Ça a continué comme ça et j’ai su que quelque chose de grave (…) était arrivé », a témoigné Glen Gretton, un habitant, auprès de l’agence de presse britannique PA.

Une importante présence policière a été déployée dans le centre-ville. Des camions de pompiers, ainsi que des officiers de liaison chargés de coordonner le travail de plusieurs services d’urgence sont également présents.

Les députés de trois circonscriptions de Nottingham ont témoigné de leur « choc » dans un communiqué commun publié sur Twitter, et exprimé leurs condoléances aux familles des victimes.