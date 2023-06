Jess et Christy rencontrent des problèmes pour se connecter à leur réseau électrique: «On veut juste rentrer chez nous…»

En avril dernier, Jess et Christy, de Heist, ont été victimes d’un incendie après un court-circuit dans la boîte à fusibles de leur habitation. Près de deux mois plus tard, il vivait toujours chez les beaux-parents de Jess. La raison ? Fulvius ne les avait toujours pas reconnectés au réseau électrique, et ce après un changement de fournisseur.

« Un expert et le technicien qui a installé le compteur numérique sont passés et le compteur intelligent qui a été installé au début de cette année a été emmené pour une enquête plus approfondie. Jusqu’à présent, je n’ai rien entendu de Fluvius et aucune compensation n’a encore été discutée. On veut juste rentrer chez nous », déplore Jess auprès du NB.