«On parle de sommes parfois supérieures à des salaires!»: terrible surprise pour ces locataires qui font face à des charges «démentielles»

Une quarantaine de locataires du bailleur social LMH se sont rassemblés devant la mairie de Lille, ce mardi matin, pour dénoncer les régularisations de charges « exorbitantes » qu’ils ont reçues. Tous sont démunis face à des sommes qui s’élèvent pour certains à plus de… 2000€.

« On nous demande de payer pour du chauffage qu’on n’a pas eu cet hiver, pour de l’eau qui a été coupée à plusieurs reprises. On paye des charges pour des ascenseurs qui ne fonctionnent pas… On parle quand même de sommes parfois supérieures à des salaires, des 900€, 1200€, 1800€, pour certains plus de 2000€… C’est scandaleux », s’insurgent Chadia et Belayachi auprès de La Voix Du Nord. Pour elles, pour leurs voisins et pour tous les locataires présents, c’est trop.