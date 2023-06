Ventilateur, climatiseur, rafraîchisseur ou airco? Benjamin Maréchal vous aide à trouver le meilleur moyen de se rafraîchir cet été

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans ce grand magasin de bricolage d’Auderghem, la section « frais » est fléchée dès l’entrée. On y trouve quelques ventilateurs à prix abordables mais à ma grande surprise ce sont les machines à airco portables et les rafraîchisseurs qui sont placés dans la position vedette. Niveau budget, j’ai des chaleurs. Le premier rafraîchisseur se négocie à 139 euros alors que la machine airco monobloc démarre à plus de 300€.

de videos

Anecdote qui en dit long sur le « icmac » des indications clients, aucun vendeur n’arrivera à me dire à quoi correspond la norme « EER » pourtant affichée sur toutes les machines comme un argument de vente. Pour y voir clair, j’ai demandé aux frères Herzet, une jeune entreprise bruxelloise, de m’aider à orchestrer le match des refroidisseurs. Avec 32 degrés dehors, il y a urgence…