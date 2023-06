La professeure émérite bruxelloise de l’UCLouvain Debarati Guha-Sapir reçoit le prix Blue Planet

Debarati Guha-Sapir, professeure émérite à la Faculté de santé publique de l’UCLouvain, recevra le 4 octobre prochain à Tokyo le prix Blue Planet 2023 pour ses recherches sur les catastrophes naturelles en lien avec les changements climatiques et leurs conséquences sur les populations vulnérables, a annoncé mercredi l’université.

Chercheuse à l’UCLouvain depuis 1984, Debarati Guha-Sapira, originaire du Bengale-Occidental, en Inde, a fondé et participé au développement de la première base de données recensant les catastrophes naturelles (EM-DAT), dès 1988. Celle-ci recense 22.000 désastres de masse depuis 1900 et permet d’objectiver l’augmentation et l’amplification des catastrophes naturelles en lien avec le changement climatique. Elle sert également de base scientifique à diverses organisations travaillant sur l’atténuation et la prévention des catastrophes naturelles.