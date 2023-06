Patrick Bruel évoque son premier rôle dans une série télévisée appelée «Unité 8200»: «Je vais jouer un colonel»

Il y a quelques jours, Ciné-Télé-Revue a rencontré Patrick Bruel, dans le cadre de la promotion de ses concerts à Forest National prévus fin mai 2024, et qui affichent déjà presque complets. Notre interview, au cours de laquelle Patrick Bruel revient sur le succès de « L’instit » mais aussi sur ce que réserve sa nouvelle tournée, est à lire ce jeudi 15 juin dans votre magazine.

L’occasion était aussi pour nous d’évoquer la série franco-israélienne, « Unité 8200 », dans laquelle Patrick Bruel va tenir un rôle, une première pour l’artiste : « C’est coproduit par TF1 et on est en négociation pour une diffusion sur une grande plateforme de streaming. On m’a proposé beaucoup de séries, mais aucune jusqu’ici ne m’avait donné envie de tout mettre de côté pour la faire. Mais celle-ci, oui. Je joue un colonel qui rentre en France après 30 ans. Le jour où il arrive, il se passe quelque chose qui fait que les services secrets et l’armée lui demandent de reprendre du service ! On tourne d’août à octobre », nous confie le chanteur.