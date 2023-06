Procès des attentats à Bruxelles: les parties civiles institutionnelles auront la parole mercredi

L’audience de mercredi devant la cour d’assises de Bruxelles sera majoritairement consacrée aux prises de parole des institutions belges s’étant portées parties civiles au procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Plusieurs avocats se relaieront pour évoquer les préjudices subis par chacune d’entre elles.

Après les conseils de la Stib, de la SNCB, de l’État belge du Service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu) et des forces de l’ordre, Mes Ciccarone et Venet concluront ensuite de concert la plaidoirie du collectif d’avocats dont l’intervention avait débuté mardi passé. S’ensuivront les prises de parole de plusieurs pénalistes de la partie civile extérieurs à ce groupe. Ceux-ci devraient plaider mercredi en fin d’après-midi et jeudi matin, avant de laisser la place aux avocats de la défense. Ces derniers ayant demandé un délai pour revoir leurs arguments, ils ne se lanceront cependant que mardi 20 juin.