Max Verstappen lâche une énorme bombe en Formule 1: le Néerlandais rêve... de Ferrari

Avant d’ajouter : « Ça dépendra donc de notre compétitivité d’ici 2028 », a continué le double champion du monde, avant d’évoquer la Scuderia. « Je pense qu’il serait difficile de quitter un projet dominant. On me demande souvent si j’ai une équipe de rêve. Oui… je sais que Ferrari a une histoire unique en Formule 1. C’est une équipe pour laquelle il serait bon de courir. Cependant, je me suis toujours dit que je voulais juste être dans la voiture la plus rapide ».