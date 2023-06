Un nouveau magasin débarque en Belgique pour concurrencer Action!

Lire aussi Plus de 10 nouveaux magasins TEDi vont débarquer en Belgique: des produits à 1 euro et une volonté de concurrencer Action

Cette nouvelle est accompagnée d’une autre. Le directeur régional de TEDi pour la Belgique ajoute en effet qu’« après Tongres, nous ouvrirons cette année deux autres succursales dans le Limbourg ».

Mais alors, à quoi doivent s’attendre les clients ? Tout simplement à un vaste assortiment de 15.000 articles dans le premier magasin belge. Celle-ci va du matériel de décoration, de la papeterie, des ustensiles de cuisine et des jouets au matériel d’artisanat, aux produits de bricolage et aux sucreries. Et bien sûr… toujours à petits prix !