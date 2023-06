Pour vous ressourcer, direction Wierde!

Que trouveront vos clients chez « Capital Bien-Être » ?

Nous proposons un espace wellness totalement privatisé pouvant accueillir de 2 à 6 personnes. Nous mettons à disposition de nos clients une infrastructure de qualité comprenant : un sauna, un hammam, un jacuzzi, une piscine, une douche à seau d’eau froide, un espace tisanerie (eau, thé et café à volonté) ainsi que les douches avec produits pour la peau et les cheveux. Nous proposons également des massages (dos, visage et crâne, pieds et jambes) de 30 minutes ou 1 heure. Nous travaillons avec les produits de la marque belge Rainpharma qui sont également mis en vente à l’accueil du spa.