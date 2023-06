«Les côtoyerme donne confiance en l’avenir»

Il s’agit d’une école secondaire familiale à la campagne. Nous accueillons un peu moins de 500 élèves répartis entre l’enseignement général, technique de transition, technique de qualification et professionnel. Dans l’enseignement qualifiant, nous ne possédons qu’une seule option en technique (option gestion) et une seule option en professionnel (option services sociaux au 2e degré qui poursuit par l’option aide familial(e) au 3e degré). Nous bénéficions d’infrastructures de qualité avec un hall sportif, un terrain de rugby synthétique et une piste d’athlétisme.

En effet, nous proposons l’immersion en néerlandais, en anglais et nous sommes la seule école en Wallonie à proposer un cursus multilingue avec une grille qui comprend des cours à la fois en français, en néerlandais et en anglais.

Existe-t-il un projet porté par les professeurs ou les élèves dont vous aimeriez nous parler ?

En 2e année, les élèves qui le souhaitent peuvent participer à un club de codage où ils apprennent notamment à créer des jeux vidéo.

Quel est votre meilleur souvenir en tant que directrice ?

Je n’ai pas de meilleur souvenir mais j’ai en tête beaucoup de bons moments. Par exemple, la visite régulière d’anciens élèves et leur réussite dans les études supérieures, la lettre de remerciement d’une élève pour ma gestion du Covid, les retours positifs d’élèves par rapport à des activités proposées. Je suis toujours très touchée quand les élèves viennent me voir pour me remercier parce qu’ils n’ont aucune obligation de le faire et n’ont rien à y gagner.

Si vous deviez décrire vos élèves en quelques mots, quels seraient-ils ?

Ce sont de chouettes ados avec de grandes capacités qui ne demandent qu’à apprendre et à sortir grandis de ces apprentissages. Ils deviendront les adultes de demain et les côtoyer au quotidien me donne confiance en l’avenir.

Si vous deviez recevoir un futur élève dans votre établissement, que lui feriez-vous découvrir en premier ?

Le caractère familial de l’établissement car je prends à cœur de recevoir personnellement tous les nouveaux élèves pour leur faire découvrir l’école et apprendre à les connaître par la même occasion.

Avez-vous des projets pour la suite ?

Un tout nouveau bâtiment scolaire sortira de terre pour nos élèves et nous devrions y entrer en septembre 2024 !

Le mot de la fin est pour vous !

Si vous cherchez une école familiale qui prodigue un enseignement de qualité tout en prenant soin de ses élèves, c’est à Anvaing que ça se passe. Vous trouverez de plus amples informations sur notre nouveau site internet ainsi que sur notre page Facebook « Athénée royal Lucienne Tellier » car il est difficile de résumer notre quotidien en quelques lignes tant il est riche en activités. You’re welcome !