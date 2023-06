«Aider les gens à réaliser leurs rêves»

Tout simplement car nous aidons les gens à réaliser un des plus gros projets de leur vie et c’est gratifiant de pouvoir les accompagner dans ce processus.

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

En réalité, notre agence principale située à Ath travaille dans la région depuis plus de 15 ans. Nous connaissons donc déjà parfaitement Lessines et ses alentours. Mais nous n’avons jamais eu d’adresse physique à Lessines car il y avait déjà une autre agence Century21 sur place. Quand celle-ci a décidé de stopper ses activités, je me suis dit que c’était une occasion d’ouvrir un 2e bureau à Lessines. Et d’ainsi, avoir cet ancrage local qu’il nous manquait pour être au plus près des clients !

Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec votre activité professionnelle ?

Je me souviens tout particulièrement d’un souvenir qui date d’il y a déjà plusieurs années. Une dame âgée me contacte afin que je vienne évaluer et mettre en vente son bien. Arrivé sur place, je me rends compte que cette dame est dans une situation extrêmement compliquée financièrement et qu’il faut agir vite pour ne pas qu’elle perde tout. J’ai mis toute mon équipe sur le coup et après à peine une semaine, nous avions vendu la maison ! Cette dame a pu sortir dignement de cette situation et nous l’avons même aidé à déménager. Je vous assure que c’est le meilleur sentiment qui puisse exister pour un agent immobilier !

Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils ?

Variée et c’est ça que nous adorons ! Nous n’avons pas de clientèle type.

Avez-vous des projets pour la suite ?

Oui, j’en ai plein ! Je développe actuellement un nouveau service de gestion locative « All in ». Et pour le reste, je vais continuer à développer la marque Century21 Clermont dans la région et à aider un maximum de gens à réaliser leurs rêves !

Le mot de la fin est pour vous !

J’espère avoir pu transmettre ma passion de l’immobilier à travers cette interview et je finirai par une citation que j’aime beaucoup : « L’immobilier est bien plus qu’une industrie, c’est un monde rempli de possibilités infinies où les rêves prennent vie ».