Un cadre éducatif positif aux internats Saint-Vincent

Il ouvre le dimanche soir et prend en charge les élèves tous les jours dès 16h jusqu’au lendemain matin. Il est fermé le week-end.

Un soutien scolaire est-il mis en place ?

Après les cours, les élèves ont un soutien scolaire en langue grâce à la venue d’un ancien professeur qui prend en charge individuellement les internes. Pour ceux de troisième et de quatrième, un professeur de mathématique apporte régulièrement son aide, en fonction des besoins de nos jeunes. Au 1er degré, une plateforme pour aider aux devoirs est mise en place. Chaque jour, un professeur d’une branche différente accompagne les élèves qui en font la demande.

Existe-t-il un projet porté par les éducateurs ou les élèves dont vous aimeriez nous parler ?

Nous avons mis en place une Ecoteam pour travailler et réfléchir sur « la cantine durable » en collaboration avec l’ONG « Good Planet ». Cette petite équipe réalise des challenges qu’elle organise dans le cadre de la vie à l’internat.

Quel est votre meilleur souvenir en tant que préfet des internats ?

Le sourire heureux des internes qui partent le dernier jour avec un beau diplôme en poche.

Si vous deviez décrire vos élèves en quelques mots, quels seraient-ils ?

L’internat est une alternative qui permet d’accueillir les enfants de parents qui rentrent tard le soir du travail ou pour les jeunes qui ont besoin d’un cadre éducatif positif. Mais aussi pour les adolescents qui ont besoin de bouger et de profiter de nos multiples infrastructures voire qui désirent pratiquer du sport détente en soirée.

Si vous deviez recevoir un futur élève dans votre établissement, que lui feriez-vous découvrir en premier ?

Nous avons la chance de disposer d’installations sportives remarquables. De plus, cette année, les sanitaires de l’internat sont entièrement remis à neuf. Mais surtout, l’ambiance familiale y est exceptionnelle !

Le mot de la fin est pour vous !

Nos internats filles et garçons sont situés dans des bâtiments séparés. Ils proposent une alternative abordable avec un encadrement éducatif sérieux pour accueillir les adolescents de l’enseignement secondaire du C.E.S. Saint-Vincent. Dans les installations exceptionnelles que les écoles mettent à notre disposition après 16h, nous avons la chance de proposer une multitude d’activités qui permettent à tous de s’épanouir et de se défouler. Une solution pour limiter l’usage des écrans a été mise en place et permet à tous d’en faire un usage raisonnable, adapté à chaque âge. Je ne peux que vous inviter à venir voir par vous-même en prenant un rendez-vous au 0470 04 59 94 avec le préfet des internats.