«Promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie»

À titre d’exemple et parce qu’elle débutera prochainement à la rentrée 2023, nous souhaitons mettre en avant le Certificat inter Hautes Ecoles en Production audiovisuelle à dimension cinématographique, organisé par la Haute Ecole Condorcet et la Haute Ecole Albert Jacquard, en partenariat avec l’Université Ouverte. Ce Certificat permettra aux étudiants de découvrir les secrets de la production cinématographique lors d’une formation immersive qui leur donnera les outils nécessaires pour créer des courts-métrages de fiction. Avoir une connaissance de la production audiovisuelle, avec une dimension artistique, est une compétence complémentaire à de nombreux domaines : publicité, marketing, arts graphiques, etc.

Y a-t-il un point particulier qui vous rend fier ?

En septembre 2020, la Ville de Charleroi a reçu un label octroyé par l’UNESCO, intégrant ainsi le Réseau mondial des Villes apprenantes. L’Université Ouverte a alors été chargée par la Ville de Charleroi d’opérationnaliser ce projet. Il s’agit d’un challenge important ! Charleroi est aujourd’hui encore la seule ville belge à avoir obtenu ce label. Cette position de précurseur n’est pas considérée par la Ville et l’Université Ouverte comme une récompense mais comme une responsabilité qui, menée à bien, permettra de faire de l’apprentissage tout au long de la vie un fil conducteur au travers de Charleroi et de sa métropole. L’idée derrière Charleroi Ville apprenante ? Fédérer l’ensemble des acteurs concernés par l’apprentissage, favoriser les échanges, promouvoir et développer les activités d’apprentissage tout public afin de pouvoir in fine favoriser l’inclusion et l’émancipation des citoyens.

Si vous deviez décrire les participants à vos formations en quelques mots, quels seraient-ils ?

Il s’agit de formation continuée, dès lors ce sont souvent des adultes qui veulent reprendre des études supérieures afin de se perfectionner dans leur domaine initial, d’élargir leur champ de compétences, de se réorienter en fonction de l’évolution des besoins socio-économiques de la région. La notion clé est celle de la formation tout au long de la vie de façon à accompagner les mutations et les changements qui affectent aujourd’hui tous les domaines d’activité.