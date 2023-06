Sur le départ du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier pourrait déjà rebondir: le champion de France en pôle pour rejoindre un grand club italien

Malgré des résultats décevants et quelques polémiques, Christophe Galtier a fait tout son possible pour sauver sa tête au Paris Saint-Germain. Mais le club de la capitale ne lui a pas donné la deuxième chance qu’il réclamait. Les deux parties vont donc se séparer une année seulement après l’arrivée de l’ancien coach du LOSC et de l’ASSE.

Il reste visiblement encore quelques petits points à régler avant d’officialiser la chose. Ensuite, Galtier quittera le PSG. Mais il ne partira pas les mains vides. En effet, Le Parisien a révélé qu’il touchera un joli chèque de 6 M€ en guise d’indemnités de départ. RMC Sport parlait plutôt d’un montant compris entre 7 et 8 M€.