Un pique-nique perdu dans des champs avec vue sur les terrils de Loos-en-Gohelle

Et si on commençait par la fin ? Par le ciel incandescent et ce magnifique coucher de soleil… derrière un tas de fumier. On l’aurait plus volontiers imaginé pile entre les terrils jumeaux, ce soleil couchant. Mais personne n’a encore inventé la machine à rectifier la course des astres. Alors va pour le tas de fumier ! Pendant que la cheffe Christelle finit de dresser les assiettes de dessert, les convives mitraillent la scène avec leur smartphone. Oui, c’est un tas de fumier et alors? Puisque c’est là que le soleil a décidé de se coucher...

C’était il y a quelques jours. Dans le cadre de la deuxième édition de son festival Upernoir, Autour du Louvre-Lens (ALL), en lien avec Pas-de-Calais tourisme et l’office de tourisme de Lens-Liévin, proposait un dîner insolite au milieu des champs. Une trentaine de personnes avaient réservé leur place.

Une grande table a été dressée au milieu du champ de patate, sur le passage normalement dévolu à l’arroseur.

Vers 19 heures, toutes se retrouvent devant la ferme Guillemant. Pour les conduire là où ont été dressées les tables, l’agriculteur, Thomas Guillemant, ne change rien à ses habitudes. Il prend les commandes de son tracteur et prie ses hôtes de grimper dans la benne. Première attraction de la soirée: le voyage en benne tirée par un tracteur. Comme les Lensois champions de France en 1998. Champs de patates On voulait de l’insolite, ça commence fort. Après quelques minutes de trajet, on découvre la grande tablée avec vue sur les terrils jumeaux. Thomas Guillemant, qui a repris la ferme familiale au début de l’année (il représente la sixième génération depuis l’installation de la famille à Loos-en-Gohelle), n’est pas dépaysé. Sauf que d’habitude, il croque vite fait dans un sandwich. « Ils (les responsables du festival) m’ont appelé pour me proposer l’idée d’un dîner au milieu des champs, raconte-t-il. J’ai pensé à cette parcelle. » Christelle Tronczyk n’avait jamais servi au beau milieu d’un champ. Il faut une première à tout. On est donc au milieu de ses rangs de pommes de terre, mais on ne déguste pas ses produits. ALL a confié le menu à Christelle Tronczyk, la nouvelle patronne du Bistrot Césarine à Lens. Elle favorise tout de même le circuit court : fraises de Violaines, lentilles d’Arleux, charcuterie d’Ablain-Saint-Nazaire, bières de Carvin… Alors qu’une enceinte portative lance La Bohème, parfaite pour cette ambiance champêtre, la cheffe ramène de grandes planches à partager avec son voisin. Un repas froid, simple et bon à la fois. « Cuisiner au milieu des champs, c’est une première pour mois, confie-t-elle. Je kiffe, c’est top ! » Alors que le soleil s’apprête à se coucher, Christelle, la cheffe du Bistrot Césarine prépare les assiettes de desserts.