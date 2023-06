Shqiprim est accusé du meurtre de son épouse Linda à Herstal: certains profils génétiques n’ont pas été attribués avec précision

L’ADN de l’accusé, mélangé à celui de la victime, a été relevé sur le top de la victime, sur et sous ses ongles, sur une taie d’oreiller, sur un prélèvement anal et dans la zone de la bouche.

Des mélanges de profils génétiques de deux ou trois personnes, dont celui de la victime, ont été mis en évidence sur le short de la victime, sur et sous ses ongles, sur une boite et une tablette de médicaments, sur un second oreiller et dans la région de la bouche. Ces deuxième et troisième profils n’ont pu être identifiés avec précision. La présence de chromosome Y correspondant à la famille Avdyli a aussi été identifiée sur ces prélèvements.

Le profil génétique de la fille de la victime a été identifié sur la surface des comprimés de médicaments retrouvés partiellement dissous dans le siphon d’un évier. Le profil génétique du frère de l’accusé a été retrouvé dans la voiture appartenant à la famille et sur une arme d’air soft.

À la suite des questions de la défense, l’expert en analyses ADN a précisé que la présence du matériel génétique de l’accusé peut aussi s’expliquer par sa cohabitation avec la victime et par une relation sexuelle survenue dans les heures précédant les faits.