Conducteur fou à Mons: Saïd B. reste en prison

La chambre du conseil a tranché sur le cas de Saïd B. Aux alentours de 3h30 du matin, le vendredi 9 juin, le Français originaire de Tourcoing, sème le chaos dans les rues du centre-ville de Mons. Le conducteur fou, âgé de 40 ans, renverse plusieurs piétons et percute trois voitures. Au total, il fait six blessés. Certains sont d’ailleurs encore hospitalisés.

Saïd, récidiviste, avait commis des actes similaires à Lille en 2012. Le mandat d’arrêt porte sur six tentatives de meurtre et pour entrave méchante à la circulation. Il risque donc une nouvelle fois d’être condamné et de faire de la prison pour ces nouveaux faits, mais cette fois-ci côté belge.