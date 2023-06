«Notre planète II»: Netflix dévoile à nouveau les mystères les plus fascinants du monde naturel

Ses images sont si belles qu’elles semblent irréelles. Et pourtant, c’est bien le monde dans lequel nous vivons qui est filmé dans cette époustouflante série documentaire !

Après une première saison déjà incroyable, l’équipe primée de « Notre planète » récidive et nous offre un deuxième spectacle inouï. Une immersion au plus près des animaux sauvages, doublée d’histoires toutes plus fascinantes les unes que les autres.