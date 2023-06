Deux personnes interpellées pour des vols sur 11 chantiers dans la région d’Andenne

Deux personnes, nées en 1994 et 2003, ont été interpellées pour des faits de vols sur pas moins de 11 chantiers dans la région d’Andenne. Les faits auraient été commis entre le 20 avril 2023 et le 16 mai et concerneraient surtout des batteries de voiture ou encore des outils. En tout, près de deux tonnes de ferraille auraient ainsi été volées et écoulées.

Selon le parquet de Namur, les deux suspects sont en aveux et sont connus de la justice. Ils seront interrogés par la juge d’instruction qui devrait délivrer des mandats d’arrêt. L’enquête a été menée par la zone de police des Arches.