Avec un couteau et un hachoir, Hallouch tente de tuer son ex-femme à Marchienne: «Je ne me souviens de rien, c’est le trou noir»

Hallouch et Aïcha ont vécu une dizaine d’années ensemble. Elle l’a quitté durant l’été 2021 pour se réfugier dans un centre pour femmes battues avec les trois petits. Puis, elle a relevé la tête, elle a trouvé un logement à Marchienne-au-Pont et elle a repris des études. de videos Hallouch, quant à lui, a obtenu un droit d’hébergement pour les petits, un week-end sur deux. Mais il était souvent chez son ex. « Parce qu’il avait fait un double des clés et qu’il s’incrustait face à son ex trop terrorisée pour réagir », explique Me Camille Brison, l’avocate de la victime. « Parce que son logement à lui était insalubre, qu’il ne pouvait pas y recevoir les enfants et qu’elle tolérait sa présence », soutient Me Isabelle Vander Eyden, à la défense.

Hachoir et couteau Le père de famille doit répondre de deux scènes. Une scène de coups à l’encontre d’Aïcha le 3 novembre 2022 mais surtout une scène beaucoup plus violente et qualifiée de tentative de meurtre le 5 décembre 2022. Les deux fois, Hallouch était ivre et voulait entretenir des relations sexuelles avec Aïcha qui n’y consentait pas. « Il était en rage face à ce refus. Il est allé à la cuisine et est revenu avec un couteau et un hachoir. Il s’est approché de sa victime qui a tenté de se défendre. Les hurlements ont réveillé les enfants. Les deux aînés, 7 et 9 ans, ont été blessés en s’interposant entre leur papa et leur maman. Ils ont d’ailleurs expliqué, lors de leur audition que ‘papa voulait tuer maman’ et qu’il la menaçait, cette fois, de vouloir la tuer pour de bon », exposent tant Me Camille Brison que le substitut du procureur du Roi Lisa Malorgio.

Me Camille Brison. - AN.D. La scène a été terrible, violente : il visait le ventre… Les voisins, réveillés par le vacarme, sont alors arrivés et Hallouch a pris la fuite : il sera interpellé le lendemain à Bruxelles. Pour le parquet, il s’agissait bien d’une tentative de meurtre et il doit être sanctionné à hauteur de 6 ans de prison. Des coups et blessures Hallouch a sa vision des choses : « Chaque fois qu’elle me frappe, je pardonne. Ce soir-là, je ne me souviens de rien. J’ai perdu connaissance et, quand je me suis réveillé, j’avais une plaie à la tête et je saignais. J’ai appelé la police et je suis parti. »