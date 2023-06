Campagne de communication polémique chez Bruxelles Propreté: «Gaz hilarant, ne jette pas tes bonbonnes dans la rue, mais apporte-les au recypark»

Les bonbonnes de protoxyde d’azote se multiplient dans la capitale. Ce gaz hilarant, inhalé via des ballons, est de plus en plus consommé, et peut provoquer de graves dégâts. Au vu de la forte présence de bonbonnes dans les déchets collectés par Bruxelles Propreté, l’agence régionale a pris une série de mesures de prévention et de sensibilisation. de videos Pour réduire la présence de bonbonnes dans les déchets, Bruxelles-Propreté a mis en place une stratégie de communication dans l’espace public, mais cette dernière fait polémique sur les réseaux sociaux. « Gaz hilarant. Ne jette pas tes bonbonnes dans la rue, dans les poubelles publiques, dans les sacs-poubelles, mais apporte-les au recycpark ou au proxy chimik. » Un message lunaire, puisqu’à aucun moment, il ne fait de la prévention quant à l’utilisation de ce type de produit.

Le ministre bruxellois de la Propreté Alain Maron a d’ores et déjà réagi sur les réseaux sociaux. « Cette campagne, non validée par le cabinet, est en effet problématique telle quelle. Nous avons demandé de la suspendre temporairement et d’y ajouter un message de prévention santé. Le Gouvernement fédéral, compétent, est par ailleurs en train de légiférer en vue d’une interdiction de la vente, l’importation et le transport de ces bonbonnes, sauf à des fins médicales ou d’additif alimentaire. »

Le fait que le ministre ne soit pas au courant interpelle la députée bruxelloise MR Aurélie Czekalski. « Propreté ou santé : il faut choisir entre les deux compétences ? Rétropédalage du Ministre qui dit ne pas être au courant de cette campagne. Problème de communication avec son administration ? Une campagne polémique aux frais des contribuables bruxellois. »