Yannick Carrasco évoque son avenir: «Le Barça? Ma tête est tournée vers les Diables et l’Atlético, mais on ne sait jamais»

À bientôt 30 ans et surtout huit années passées en Diable, Yannick Carrasco est l’un des éléments les plus expérimentés du noyau de Domenico Tedesco. Sous l’ère Martinez, le joueur de l’Atlético a souvent dû chercher sa place sur le terrain sans jamais être certain de l’avoir véritablement trouvé. Désormais, sans Eden Hazard devant lui, l’Ixellois espère être mieux mis en valeur, lui qui sort peut-être de sa meilleure saison depuis qu’il est arrivé en Espagne. « On me pose la question chaque année ! », s’amuse-t-il, preuve, certainement, que chaque saison est finalement meilleure que la précédente. Au point qu’aujourd’hui, Yannick Carrasco serait dans le viseur du FC Barcelone. « Pour l’instant, ma tête est tournée vers les Diables rouges et sur la présaison avec l’Atlético. Mais on ne sait jamais ce qu’il peut se passer », dit-il, prudent.

Après avoir marqué dix buts cette saison avec les Colchoneros, Yannick Carrasco a prouvé qu’il pouvait se montrer décisif sur une base régulière. Chez les Diables, ses stats ne sont pas aussi éloquentes parce qu’il n’a pas toujours été proche du but. Cela peut-il changer ? « Le plus important, pour moi, c’est de faire gagner l’équipe. J’ai souvent joué pour aider les autres, pas pour moi. Les buts, les assists, c’est la cerise sur le gâteau, mais le plus important, c’est la qualification pour l’Euro. »