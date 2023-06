Où se baigner en plein air dans le Brabant wallon?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au fil des années, les différents points de baignades en plein air du Brabant wallon se font de moins en moins nombreux. La piscine du Bois des Rêves a définitivement fermé ses portes, tout comme celle de Genappe. Pourtant, ces espaces extérieurs et rafraîchissants attiraient les foules durant la saison estivale. Mais la rénovation des infrastructures du Bois des Rêves était beaucoup trop coûteuse, et Genappe préférerait avoir une piscine accessible toute l’année, et pas seulement durant les deux mois d’été.