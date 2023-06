Un jeune homme a reçu un coup de tête lors d’une bagarre à Liège et a une semaine d’incapacité de travail

Tout commence par une publication sur Facebook. Un groupe animé par des étudiants liégeois publie la photo d’un individu suspecté de plusieurs agressions sexuelles. Un jeune homme « like » cette publication et y répond car il reconnaît l’individu suspecté.

Une rencontre est organisée à Liège entre ce jeune homme et l’individu suspecté. Cette rencontre se termine en bagarre et l’individu assène un coup de tête au jeune homme qui prévient les secours et qui souffre d’une incapacité de travail de sept jours.. Puis ce mardi soir vers 20h30, le jeune homme aperçoit à nouveau son agresseur et prévient la police qui interpelle cet agresseur. Un agresseur, âgé de 30 ans, en séjour illégal, qui donne une fausse identité aux policiers et qui indique qu’il y avait un litige avec le jeune homme pour une somme d’argent. Il nie les coups mais un témoin confirme la bagarre entre les deux hommes.