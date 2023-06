Un bisonneau d’Europe et quatre rennes, notamment, sont nés au Parc du Domaine des Grottes de Han

Ainsi, un bisonneau d’Europe vient d’y naître. Le petit se porte très bien, sa mère et lui restent un peu à l’écart.

Les beaux jours sont de retour et de nombreuses naissances sont venues égayer la vie du Parc du Domaine des Grottes de Han (Rochefort) ces dernières semaines.

Skog, le renne mâle reproducteur arrivé en automne dernier, était décédé suite à une grosse infection due à un parasite. Et pourtant, ce printemps, quatre petits rennes sont nés de quatre mères différentes. Ils se portent à merveille.

On notera enfin les naissances de cinq louveteaux arctiques, 27 mouflons, quatre marcassins, sept faons de cerfs, cinq aurochs, six cerfs sikas, deux chamois, dix bouquetins, un tarpan de Heck et des sonneurs à ventre jaune.