La Stib cherche des testeurs pour son ticket digital

Le ticket digital sera bientôt disponible via l’app de la Stib. Ce nouveau mode de paiement, facile et rapide, viendra s’ajouter à la carte Mobib, au paiement sans contact avec carte bancaire ou dispositifs connectés, et aux tickets papier. Complètement dématérialisé, le ticket digital s’achète en ligne et se valide directement dans l’app. 500 volontaires La Stib cherche 500 volontaires pour tester son ticket digital. Toutes les personnes qui voyagent à Bruxelles en utilisant des tickets 1 et/ou 10 voyages Brupass et Brupass XL sont invitées à participer au test. Les inscriptions sont ouvertes.

Les personnes intéressées doivent s’enregistrer via un formulaire [AC1] disponible sur le site internet de la Stib et communiqué, entre autres, via les réseaux sociaux et la newsletter de la Stib. Il faut ensuite télécharger l’app Stib et se connecter à un compte Stib lié à l’email qui aura été mentionné dans le formulaire.

L’objectif est que les testeurs utilisent le plus possible le ticket digital, et fassent remonter à la Stib les problèmes rencontrés et suggestions s’ils en ont. Les testeurs recevront également de courts questionnaires durant la phase de test.

Le ticket digital en cours de développement permettra aux voyageurs d’acheter des tickets Brupass et Brupass XL de 1 et 10 voyages directement dans l’application Stib, sous format digital. Il ne sera pas nécessaire de disposer d’une carte Mobib, il suffira de disposer d’un compte dans l’app Stib. Le voyageur se rendra dans l’application mobile Stib pour acheter son ticket utilisable chez les opérateurs Stib, Tec, De Lijn et SNCB à Bruxelles sous format digital. Ce ticket se mettra dans un portefeuille dans l’app Stib, dans la partie « ticket sur app ». Pas de risque de le perdre. Le voyageur n’aura plus qu’à l’activer quand il souhaitera l’utiliser, en ayant sélectionné sur quel réseau il va commencer son trajet. Une fois activé, le ticket digital sera directement validé pour 60 minutes, comme un titre de transport classique, sans limites de correspondances, et sera valable sur le réseau des quatre opérateurs de transport public (Stib, De Lijn, SNCB, Tec) en Région bruxelloise (Brupass) et en périphérie bruxelloise (pour le Brupass XL). Le ticket digital ne devra pas être scanné quand on monte dans un bus ou un tram. Pour entrer et sortir des stations, l’app génèrera un code QR, qui permet d’ouvrir les portillons en station.Pour les correspondances, le voyageur devra l’indiquer dans l’app au moment où il passe d’un véhicule à l’autre. Le ticket digital Brupass ou Brupass XL sera au même prix que le ticket Brupass ou Brupass XL acheté et chargé sur une carte Mobib. De nouveaux valideurs en station Les portillons en station sont en train d’être équipés d’un nouveau lecteur, qui permet de scanner les codes QR générés par l’application. Ce lecteur est encastré dans les portillons, derrière une vitre. Des autocollants seront apposés sur le côté, afin que les voyageurs trouvent directement où ils doivent présenter leur code QR. Il suffit de présenter le code QR reçu avec l’activation de son ticket digital pour ouvrir les portillons et rentrer et sortir des stations. Dans chaque station le voyageur trouvera au moins un portillon équipé d’un valideur de code QR pour entrer et pour sortir.